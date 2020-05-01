Минобразования определило победителей художественного конкурса к 75-летию Победы

Каталог победителей выставки-конкурса Наше наследие - Великая Победа

Министерство образования и науки ЛНР определило победителей республиканской выставки-конкурса "Наше наследие – Великая Победа ", организованной Республиканским центром научно-технического творчества (РЦНТТ). Об этом сообщили в ведомстве.

В конце апреля РЦНТТ при поддержке Минобразования в режиме онлайн собрал работы для участия в выставке, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

"В 2020 году на выставку-конкурс представлено 239 работ изобразительного искусства, тогда как в 2019 году количество работ составляло 153. Это эмблемы, плакаты, тематические рисунки, выполненные акварелью, гуашью, фломастерами, цветными карандашами. Рост количества работ на конкурс в этом году, в котором мы отметили 75-летие Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, свидетельствует о том, что и для наших детей этот праздник особенный", - отметили в ведомстве.

На выставку-конкурс свои работы подали учащиеся образовательных учреждений общего и дополнительного образования Республики в возрасте от семи до 18 лет из Алчевска, Антрацита, Брянки, Кировска, Молодогвардейска, Красного Луча, Луганска, Первомайска, Ровеньков, Стаханова, Свердловска и Лутугинского, Перевальского, Славяносебского районов; Ирминской, Червонопартизанской, Лутугинской, Кленовской, Стахановской специальных (коррекционных) школ-интернатов.

Жюри оценивало конкурсные работы с учетом раскрытия идеи и темы конкурса, качества исполнения работы и ее художественной выразительности, единства стилистического решения композиции и шрифта.

Так, в разделе "Плакат" в возрастной категории "7-10 лет" победил учащийся Свердловской средней школы №8 имени Станислава Синельника Владимир Кутенко, лучшим тематическим рисунком признана работа Георгия Погороднего из Краснолучской школы №20, учащийся Ровеньковской гимназии№1 имени Шонина Вячеслав Мельник победил в разделе "Эмблема".

В разделе "Плакат" в возрастной категории "11-14 лет" победу разделили Александра Низова, представляющая Петровский дом творчества детей и юношества, Максим Закриничный из Ореховской средней школы и Анастасия Сысоева из Кировской средней общеобразовательной школы №1. В разделе "Тематический рисунок" победа присуждена Марии Золотых, представляющей Луганское учебно-воспитательное объединение (ЛУВО) "Академия детства", воспитаннице Дома творчества детей и юношества Еве Грузиковой и Никите Ныренко из Луганского учебно-воспитательного объединения "Барвинок". В разделе "Эмблема" победила работа Вероники Коваленко, занимающейся в Станции юных техников Перевальска.

В разделе "Плакат" в возрастной категории "15-18 лет" признана лучшей работа учащейся Краснолучской школы №2 Софии Купрюшиной, в разделе "Тематический рисунок" – учащегося Лутугинской специализированной средней школы Кирилла Тараченко, в разделе "Эмблема" – воспитанницы Свердловской станции юных техников Анастасии Бурлаковой.

Победители и призеры конкурса были отмечены дипломами Минобразования.

22 мая — Луганск