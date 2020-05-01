В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты
В Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.
В рамках режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики поступили данные о том, что вооруженные боевики скрываются в лесу к северу от поселка Гоксув.
При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты.
"Ответным огнем бандиты нейтрализованы", — говорится в сообщении НАК.
Во время операции один боец спецназа получил ранение, пострадавших среди мирных жителей нет.
На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы.
"По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности: нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности", -сообщили в НАК.
В районе спецоперации проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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