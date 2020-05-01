В Дагестане нейтрализовали шесть боевиков, готовивших теракты

"Ответным огнем бандиты нейтрализованы", — говорится в сообщении НАК.

"По имеющимся данным, нейтрализованные бандиты были связаны с международной террористической организацией ИГИЛ*, координировали свои действия с ее эмиссаром и планировали совершить серию преступлений террористической направленности: нападения на сотрудников правоохранительных органов и религиозных деятелей, а также вымогательство денежных средств у предпринимателей для финансового обеспечения террористической деятельности", -сообщили в НАК.

Фото: © Национальный антитеррористический комитетВ Дагестане спецслужбы уничтожили шестерых бандитов, планировавших нападения, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете, передает РИА Новости.В рамках режима контртеррористической операции в Хасавюртовском районе республики поступили данные о том, что вооруженные боевики скрываются в лесу к северу от поселка Гоксув.При попытке задержания они открыли огонь из автоматов и применили гранаты.Во время операции один боец спецназа получил ранение, пострадавших среди мирных жителей нет.На месте столкновения нашли оружие и боеприпасы.В районе спецоперации проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.*Террористическая организация, запрещенная в России.