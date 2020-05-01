Синоптики прогнозируют днем 23 мая в ЛНР до 18 градусов тепла

Температура воздуха в ЛНР 23 мая будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 18 градусов тепла днем. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 22 мая до 21.00 23 мая на территории Луганской Народной Республики будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2, днем 13-18 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 1-3 градуса выше нуля, днем – 15-17 градусов тепла.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 2-4 градуса ночью и 14-16 градусов тепла днем.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

Согласно климатическим данным, полученным за 179 лет метеорологических наблюдений, в Луганске самую низкую температуру ночью 23 мая метеорологи отмечали в 1990 году – плюс 1,6 градуса. Температура самого теплого дня была зафиксирована в 1949 году и составляла плюс 33,8 градуса.

Время восхода солнца в столице ЛНР 23 мая – 03.53, время захода – 20.49. Продолжительность светового дня составит 16 часов 56 минут.

По предварительному прогнозу, днем 24-25 мая местами пройдут небольшие дожди, температурный фон существенно не изменится.

22 мая — Луганск