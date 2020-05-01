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Луганские медики выявили за сутки 21 случай заболевания коронавирусом и один летальный случай от COVID-19

robot Сегодня, 21:4514Новости
Луганские медики выявили за сутки 21 случай заболевания коронавирусом и один летальный случай от COVID-19
Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.
Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.
«Министерство здравоохранения информирует, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 22 мая, выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.
«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай», — сообщили в Минздраве.
Там отметили, что всего из 377 заразившихся «выписаны 133 человека, летальных случаев — 5». Красота и здоровье - Сегодня, 21:35 30

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