Луганские медики выявили за сутки 21 случай заболевания коронавирусом и один летальный случай от COVID-19



Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

«Министерство здравоохранения информирует, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 22 мая, выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.

«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай», — сообщили в Минздраве.

Там отметили, что всего из 377 заразившихся «выписаны 133 человека, летальных случаев — 5». Красота и здоровье - Сегодня, 21:35 30 Луганские медики за сутки зарегистрировали один летальный случай от COVID-19.Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.«Министерство здравоохранения информирует, что в ЛНР, согласно проведенным исследованиям 22 мая, выявлен 21 новый случай заболевания COVID-19», — говорится в сообщении.«За сутки выписано с полным выздоровлением и дважды отрицательным тестом семь человек. Кроме того, зарегистрирован один летальный случай», — сообщили в Минздраве.Там отметили, что всего из 377 заразившихся «выписаны 133 человека, летальных случаев — 5». Красота и здоровье - Сегодня, 21:35 30

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