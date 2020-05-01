Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Утром и ночью 23 мая в Луганске ожидаются заморозки до минус 2 градусов

bot Сегодня, 21:4515Новости
Утром и ночью 23 мая в Луганске ожидаются заморозки до минус 2 градусов
Заморозки до 2 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Луганске ночью и утром 23 мая.
Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.
«Ночью и утром 23 мая в Луганске и местами по территории Республики на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:32 59

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: