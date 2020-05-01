Утром и ночью 23 мая в Луганске ожидаются заморозки до минус 2 градусов



Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.

«Ночью и утром 23 мая в Луганске и местами по территории Республики на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:32 59 Заморозки до 2 градусов ниже нуля на поверхности почвы ожидаются в Луганске ночью и утром 23 мая.Об этом сообщает Луганский Центр гидрометеорологии.«Ночью и утром 23 мая в Луганске и местами по территории Республики на поверхности почвы ожидаются заморозки от нуля до минус 2 градусов», — предупреждают синоптики. Погода в Луганске - Сегодня, 21:32 59

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