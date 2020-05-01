Как в детских садах Луганска борются с распространением коронавируса



Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила начальник управления образования Валентина Кияшко.

«По состоянию на 20 мая детские сады посещают 6461 человек, или 63% детей», — отметила она.

«Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составляет 1,1 % от общего количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений», — проинформировала Кияшко.

Начальник управления добавила, что в детских садах Луганска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции проводятся все необходимые профилактические мероприятия.

«Все сотрудники учреждений соблюдают масочный и температурный режим. Прием детей осуществляется под контролем медсестры, который включает в себя опрос родителей о состоянии здоровья ребенка под подпись в соответствующем журнале, а в ясельных группах — измерение у подопечных температуры. Также проводится обработка посуды с применением дезактина, трижды в день проходит влажная уборка помещений, а также осуществляется их кварцевание», — уточнила она.

Кияшко добавила, что, кроме того, воспитатели регулярно проводят с детьми занятия и беседы о соблюдении гигиенических правил. Красота и здоровье - Сегодня, 22:15 94 Почти 6,5 тыс. маленьких жителей Луганска посещают городские учреждения дошкольного образования.Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила начальник управления образования Валентина Кияшко.«По состоянию на 20 мая детские сады посещают 6461 человек, или 63% детей», — отметила она.«Число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) составляет 1,1 % от общего количества воспитанников дошкольных образовательных учреждений», — проинформировала Кияшко.Начальник управления добавила, что в детских садах Луганска в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции проводятся все необходимые профилактические мероприятия.«Все сотрудники учреждений соблюдают масочный и температурный режим. Прием детей осуществляется под контролем медсестры, который включает в себя опрос родителей о состоянии здоровья ребенка под подпись в соответствующем журнале, а в ясельных группах — измерение у подопечных температуры. Также проводится обработка посуды с применением дезактина, трижды в день проходит влажная уборка помещений, а также осуществляется их кварцевание», — уточнила она.Кияшко добавила, что, кроме того, воспитатели регулярно проводят с детьми занятия и беседы о соблюдении гигиенических правил. Красота и здоровье - Сегодня, 22:15 94

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