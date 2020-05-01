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В Луганске рассказали сколько детей заболели коронавирусом

robot Сегодня, 22:300Новости
В Луганске рассказали сколько детей заболели коронавирусом
Луганские медики зарегистрировали более 10 случаев заболевания COVID-19 у детей.
Об этом сообщила министр здравоохранения Наталия Пащенко.
«Да, дети клинически не проявляют чаще всего болезнь. Но они являются такими же переносчиками коронавирусной инфекции», — сказала она.
«Мы сегодня столкнулись с тем, что до 18 лет у нас диагностировано более 10 случаев, — сообщила министр. — И это длительные выделения вируса. Вирусовыделение у детей происходит и месяц. Ребенок себя прекрасно чувствует, он весел. Но этот ребенок может выделять вирус».
«И то, что вы сегодня маску ребенку в супермаркет не надели, придя домой, вы получите тот же коронавирус от своего собственного ребенка», — подчеркнула Пащенко. Красота и здоровье - Сегодня, 21:56 117

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