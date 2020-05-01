Локомотив грузового состава сошел с рельсов на станции Чернухино - МЧС ЛНР
Локомотив грузового состава сошел с рельсов на станции Чернухино в Перевальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР
Инцидент произошел поздно вечером 22 мая.
"На железнодорожном полотне станции сошел с рельсов локомотив состава, состоящего из 56 пустых грузовых вагонов. Состав принадлежит ДНР. В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались", - рассказали в спасательном ведомстве ЛНР.
Причины происшествия устанавливаются.
23 мая — Луганск
Инцидент произошел поздно вечером 22 мая.
"На железнодорожном полотне станции сошел с рельсов локомотив состава, состоящего из 56 пустых грузовых вагонов. Состав принадлежит ДНР. В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались", - рассказали в спасательном ведомстве ЛНР.
Причины происшествия устанавливаются.
23 мая — Луганск
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