Локомотив грузового состава сошел с рельсов на станции Чернухино - МЧС ЛНР

Локомотив грузового состава сошел с рельсов на станции Чернухино в Перевальском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР

Инцидент произошел поздно вечером 22 мая.

"На железнодорожном полотне станции сошел с рельсов локомотив состава, состоящего из 56 пустых грузовых вагонов. Состав принадлежит ДНР. В результате происшествия пострадавших нет, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались", - рассказали в спасательном ведомстве ЛНР.

Причины происшествия устанавливаются.

23 мая — Луганск