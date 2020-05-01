Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без воды из-за поломки на насосной станции

Более 2,7 тыс. абонентов Зимогорья остались без водоснабжения из-за поломки на насосной станции. Об этом сообщили в МЧС ЛНР.

"22 мая в Зимогорье в связи с выходом из строя насоса на насосной станции шахты "Черкасская" остались без водоснабжения 93 многоквартирных и 377 жилых домов частного сектора, всего – 2 730 абонентов", - говорится в сообщении.

Ремонтно-восстановительные работы запланированы на сегодня.

23 мая — Луганск