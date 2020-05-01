Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)

Мастера декоративно-прикладного искусства Луганска поделились с ЛИЦ советами по организации досуга детей во время изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯРассказывает мастер канзаши, член Союза ремесленников и коллекционеров Елена Чебанюк:Если нет возможности приобрести какой-либо материал для творчества, то не стоит расстраиваться, ведь всегда можно подключить фантазию и использовать для создания интересных работ подручные средства. А с техникой изготовления можно ознакомиться в интернете, там огромное количество мастер-классов. Скучать на самоизоляции не придется, конечно, все зависит от родителей, насколько они готовы заинтересовать своего ребенка чем-то.ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЕТИнтуитивное рисование, когда рисуют руками или какими-то необычными предметами, не просто кисточками, а, например, ватными палочками, мочалками – хороший способ занять ребенка. Сейчас у нас природа очень красивая, можно взять цветочек или листочек, макнуть в краску, отпечатать на бумаге – это уже будет смотреться очень красиво. Также можно использовать пластиковые бутылки, пробки, жестяные банки, веревку-бечевку и сделать очень интересные изделия.Интересна техника декупажа. Для этого надо взять любую доску, баночку, коробочку и при помощи клея ПВА и салфеток с узорами сделать красивую подставку под ручки, шкатулку, горшок для цветка.Также можно делать какие-то интересные игры, например, нарисовать внутри коробки клоуна, вместо носа вырезать круглое отверстие и катать шар по этой коробке пока не попадешь в нос клоуну – детям будет интересно.РАЗНООБРАЗИЕ ПОДЕЛОКЯ являюсь мастером канзаши – это японская техника создания украшений из лент, таких как цветы, заколки для волос, броши, украшения для сумок и так далее. Также я работаю с таким декоративным материалом, как фоамиран и дети любят с ним работать, из него можно делать игрушки, сувениры, украшения, цветы – это очень большой спектр и разнообразие поделок. В интернете есть простейшие мастер-классы по работе с фоамираном, я тоже снимала видеоуроки и с ними можно ознакомиться в соцсетях.СТРАТЕГИИ ДОСУГАРассказывает соорганизатор выставок-ярмарок рукоделия "Артландия", организатор массовых мероприятий луганского хоккейного клуба "Дизель" Ольга Светличная:Я не просто мастер рукоделия, а еще и мама двоих детей, у меня два мальчика, младшему 1 год 8 месяцев, а старшему 10 лет. За период самоизоляции у меня выработалось три направления, на которых мы акцентировали внимание.ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИПервое направление для детей, которые были заняты не только в школе, но еще и в спортивных кружках. Например, мой старший сын занимается хоккеем и первое наше творчество коснулось непосредственно физической подготовки. До тех пор, пока закрыты спортзалы, катки, спортивные кружки у детей нет возможности заниматься, помимо того, чтобы побегать на улице, поэтому мы дома использовали подручный инвентарь – швабры, мячики – и сбивали стаканчики. При помощи строительного скотча чертили классики на полу в коридоре и чудесно прыгали. Такими способами мы вырабатывали навыки, которые нужны ребенку, а это – ловкость, сила, сноровка. Мы поддерживали физическую форму ребенка за счет того, что создавали инвентарь, игры дома. Еще мы создавали домашнюю полосу препятствий: пробежать, забрать, что-то отнести, принести, проползти и сделать это на скорость и весело – здесь наша фантазия была уже не ограничена.СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫМы часто говорим детям, что у нас не хватает времени заняться чем-то более серьезным, каким-то проектом, и я не говорю сейчас о поделке. Можно, например, смастерить с родителями что-то в комнату ребенка, создать коллаж, сколотить полку для медалей и наград, улучшить рабочее место, сделать что-то, что ребенок не может без помощи мам и пап. Совместный проект займет несколько дней, родители и дети будут вовлечены в этот процесс и весело проведут время.ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧЕЛЛЕНДЖИМолодежь и детвора очень любят интернет-челленджи и пришло самое время, сидя дома, подключить фантазию и отснять ролики, например, танцевальные, спортивные, показать навыки своих домашних животных или свои умения. В последнее время все смеются над подушка-челленджем, когда модницы превращают спальные подушки в стильные коктейльные платья при помощи ремня.Я видела, когда фуд-блогеры создавали аналоги известных картин и фото при помощи продуктов – это же гениально. Ну, когда бы повар занимался в свободное время выкладыванием из фасоли портрета актрисы Мерлин Монро? Вот и мы с детьми находили интересные идеи и собирали такие работы. Интернет-площадки множеством разнообразных проектов помогают ребенку самовыразиться.Даже сидя на карантине, подключив фантазию, нужно мыслить позитивно, веселиться, развиваться, общаться с семьей и хорошо проводить время!РЕГИОНЫ В ТЕМЕВоспитанники детской художественной школы Ровеньков не остались в стороне от мировых трендов и приняли участие в арт-челлендже, суть которого заключается в воссоздании картин известных художников при помощи предметов домашнего обихода.В ходе челленджа юные творцы повторили такие шедевры искусства, как картины Василия Тропинина "Девушка с горшком роз", Пабло Пикассо "Любительница абсента", Рафаэля Санти "Мадонна Конестабиле" и романтический женский портрет, автором которого является Эмиль Вернон.23 мая — Луганск