Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)

Sergey Сегодня, 11:0033Новости
Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)
Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)












Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)








Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)


Рукодельницы Луганска рассказали, чем занять ребенка во время изоляции (ФОТО)



















Мастера декоративно-прикладного искусства Луганска поделились с ЛИЦ советами по организации досуга детей во время изоляции из-за угрозы распространения коронавируса.
СКУЧАТЬ НЕ ПРИДЕТСЯ
Рассказывает мастер канзаши, член Союза ремесленников и коллекционеров Елена Чебанюк:
Если нет возможности приобрести какой-либо материал для творчества, то не стоит расстраиваться, ведь всегда можно подключить фантазию и использовать для создания интересных работ подручные средства. А с техникой изготовления можно ознакомиться в интернете, там огромное количество мастер-классов. Скучать на самоизоляции не придется, конечно, все зависит от родителей, насколько они готовы заинтересовать своего ребенка чем-то.
ТВОРЧЕСКИЙ ПОЛЕТ
Интуитивное рисование, когда рисуют руками или какими-то необычными предметами, не просто кисточками, а, например, ватными палочками, мочалками – хороший способ занять ребенка. Сейчас у нас природа очень красивая, можно взять цветочек или листочек, макнуть в краску, отпечатать на бумаге – это уже будет смотреться очень красиво. Также можно использовать пластиковые бутылки, пробки, жестяные банки, веревку-бечевку и сделать очень интересные изделия.
Интересна техника декупажа. Для этого надо взять любую доску, баночку, коробочку и при помощи клея ПВА и салфеток с узорами сделать красивую подставку под ручки, шкатулку, горшок для цветка.
Также можно делать какие-то интересные игры, например, нарисовать внутри коробки клоуна, вместо носа вырезать круглое отверстие и катать шар по этой коробке пока не попадешь в нос клоуну – детям будет интересно.
РАЗНООБРАЗИЕ ПОДЕЛОК
Я являюсь мастером канзаши – это японская техника создания украшений из лент, таких как цветы, заколки для волос, броши, украшения для сумок и так далее. Также я работаю с таким декоративным материалом, как фоамиран и дети любят с ним работать, из него можно делать игрушки, сувениры, украшения, цветы – это очень большой спектр и разнообразие поделок. В интернете есть простейшие мастер-классы по работе с фоамираном, я тоже снимала видеоуроки и с ними можно ознакомиться в соцсетях.
СТРАТЕГИИ ДОСУГА
Рассказывает соорганизатор выставок-ярмарок рукоделия "Артландия", организатор массовых мероприятий луганского хоккейного клуба "Дизель" Ольга Светличная:
Я не просто мастер рукоделия, а еще и мама двоих детей, у меня два мальчика, младшему 1 год 8 месяцев, а старшему 10 лет. За период самоизоляции у меня выработалось три направления, на которых мы акцентировали внимание.
ПОЛЕЗНЫЕ НАВЫКИ
Первое направление для детей, которые были заняты не только в школе, но еще и в спортивных кружках. Например, мой старший сын занимается хоккеем и первое наше творчество коснулось непосредственно физической подготовки. До тех пор, пока закрыты спортзалы, катки, спортивные кружки у детей нет возможности заниматься, помимо того, чтобы побегать на улице, поэтому мы дома использовали подручный инвентарь – швабры, мячики – и сбивали стаканчики. При помощи строительного скотча чертили классики на полу в коридоре и чудесно прыгали. Такими способами мы вырабатывали навыки, которые нужны ребенку, а это – ловкость, сила, сноровка. Мы поддерживали физическую форму ребенка за счет того, что создавали инвентарь, игры дома. Еще мы создавали домашнюю полосу препятствий: пробежать, забрать, что-то отнести, принести, проползти и сделать это на скорость и весело – здесь наша фантазия была уже не ограничена.
СОВМЕСТНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мы часто говорим детям, что у нас не хватает времени заняться чем-то более серьезным, каким-то проектом, и я не говорю сейчас о поделке. Можно, например, смастерить с родителями что-то в комнату ребенка, создать коллаж, сколотить полку для медалей и наград, улучшить рабочее место, сделать что-то, что ребенок не может без помощи мам и пап. Совместный проект займет несколько дней, родители и дети будут вовлечены в этот процесс и весело проведут время.
ЗАНИМАТЕЛЬНЫЕ ЧЕЛЛЕНДЖИ
Молодежь и детвора очень любят интернет-челленджи и пришло самое время, сидя дома, подключить фантазию и отснять ролики, например, танцевальные, спортивные, показать навыки своих домашних животных или свои умения. В последнее время все смеются над подушка-челленджем, когда модницы превращают спальные подушки в стильные коктейльные платья при помощи ремня.
Я видела, когда фуд-блогеры создавали аналоги известных картин и фото при помощи продуктов – это же гениально. Ну, когда бы повар занимался в свободное время выкладыванием из фасоли портрета актрисы Мерлин Монро? Вот и мы с детьми находили интересные идеи и собирали такие работы. Интернет-площадки множеством разнообразных проектов помогают ребенку самовыразиться.
Даже сидя на карантине, подключив фантазию, нужно мыслить позитивно, веселиться, развиваться, общаться с семьей и хорошо проводить время!
РЕГИОНЫ В ТЕМЕ
Воспитанники детской художественной школы Ровеньков не остались в стороне от мировых трендов и приняли участие в арт-челлендже, суть которого заключается в воссоздании картин известных художников при помощи предметов домашнего обихода.
В ходе челленджа юные творцы повторили такие шедевры искусства, как картины Василия Тропинина "Девушка с горшком роз", Пабло Пикассо "Любительница абсента", Рафаэля Санти "Мадонна Конестабиле" и романтический женский портрет, автором которого является Эмиль Вернон.
23 мая — Луганск

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: