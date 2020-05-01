Украина за время конфликта в Донбассе не оказывала гуманитарную помощь ЛНР и ДНР - Кобцева

Украина за время конфликта в Донбассе не оказывала гуманитарную помощь ЛНР и ДНР. Об этом ЛИЦ заявила представитель ЛНР в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам Контактной группы, депутат Народного Совета Республики Ольга Кобцева.

"За все время конфликта никогда, ни одного раза не было такого, чтобы Украина предоставила гуманитарную помощь ЛНР и ДНР, территориям, которые она выбросила из своей жизни, - отметила Кобцева. - То есть были приняты постановления и законы, которые фактически исключили народ Донбасса из государства Украина. Начиная с позорного термина "временно перемещенные лица", невыплаты людям пенсий, ограничение передвижения людей – мы можем долго рассуждать на эту тему, но факт остается фактом – гуманитарная помощь со стороны Украины, правительства Украины никогда на территорию Республик Донбасса не поступала!"

Парламентарий также напомнила, что целью экономической блокады ЛНР и ДНР, объявленной экс-президентом Украины Петром Порошенко, было создание в Республиках условий, неприемлемых для жизни.

"Таким образом они пытались принудить людей, которые выступили против государственного переворота в феврале 2014 года в Киеве, принять фашизм в свою жизнь и подчиниться, но этого не произошло", – подчеркнула Кобцева.

Депутат добавила, что этого не произошло в первую очередь потому, что нашлись неравнодушные люди, которые оказали поддержку жителям ЛНР и ДНР.

"Естественно, Правительство Российской Федерации не могло не отреагировать на происходящее, и с их стороны нам была оказана гуманитарная помощь. Также, пользуясь своим правом, будучи постоянным членом Совбеза ООН, Россия выступила гарантом выполнения Минских соглашений со стороны ЛНР и ДНР", - напомнила представитель Республики в рабочей подгруппе по гуманитарным вопросам.

Кроме того, она отметила, что представительства определенных международных миссий получили от Украины мандат на право оказания гуманитарной помощи пострадавшим районам.

"В соответствии с законодательством ЛНР представительства международных миссий, которые пожелали работать на территории Луганской Народной Республики, прошли аккредитацию в порядке, установленном Правительством ЛНР. И уже в рамках полученной аккредитации и согласованных Правительством ЛНР программ работы данных международных миссий на территории Республики они оказывали нам гуманитарную помощь", - сказала парламентарий.

"Да, гуманитарная помощь завозилась с территории Украины, но это не говорит о том, что это был груз от правительства Украины. Это самая настоящая ложь. Из-за того, что конфликт внутренний, гуманитарный груз поставлялся с территории Украины, но это не был груз от Украины жителям Донбасса. Это была гуманитарная помощь, которую завозили представительства международных миссий", - пояснила Кобцева.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск