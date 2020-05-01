В России за сутки коронавирус выявили у 9434 человек

Фото: © РИА НовостиЗа минувшие сутки в России выявили 9434 новых случая заражения коронавирусом, умерли 139 человек, выписались из больниц 8111, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции, передает РИА Новости.При этом у 3966 человек (42 процента) нет клинических проявлений.Новые случаи зарегистрировали в 84 регионах. Больше их в Москве — 3190. В Подмосковье выявили 846 случаев, в Санкт-Петербурге — 363, в Ростовской области — 353, в Нижегородской — 211, в Свердловской — 171, в Красноярском крае — 148, в Дагестане — 127.Общее число заразившихся с начала эпидемии выросло до 335 882 человек. Умерли за все время 3388 пациентов, вылечились и выписаны из больниц — 107 936.