МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам

«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня», — заявили в ведомстве.

Фото: © Виталий Невар / РИА НовостиМВД России автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов для иностранных граждан в случае окончания срока действия таких патентов до 15 июня.Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, передает RT.В МВД подчеркнули, что для продления патента не требуется никаких оплат. В сообщении указывается, что требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.В апреле МВД сообщало, что иностранные работники в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.