Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам

root Сегодня, 12:1526Новости
МВД России автоматически продлит трудовые патенты иностранцам
Фото: © Виталий Невар / РИА Новости
МВД России автоматически продлит на 93 дня действие рабочих патентов для иностранных граждан в случае окончания срока действия таких патентов до 15 июня.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД, передает RT.
«В случае окончания срока действия патента в период с 15 марта по 15 июня 2020 года он автоматически продлевается на 93 дня», — заявили в ведомстве.

В МВД подчеркнули, что для продления патента не требуется никаких оплат. В сообщении указывается, что требования работодателей об уплате иностранными гражданами авансового платежа являются необоснованными.
В апреле МВД сообщало, что иностранные работники в период с 15 марта по 15 июня могут осуществлять трудовую деятельность без получения разрешений на работу или патентов.

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: