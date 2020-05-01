Общественная палата ЛНР подвела итоги работы в условиях режима самоизоляции

Общественная палата (ОП) ЛНР провела заседание совета, в ходе которого подвела итоги работы консультативно-совещательного органа в условиях режима самоизоляции. Об этом сообщили в пресс-службе ОП.На заседании присутствовали советник главы ЛНР Марина Филиппова, председатель ОП ЛНР Алексей Карякин, его заместители, председатели комиссий и сотрудники аппарата консультативно-совещательного органа."Несмотря на сложную эпидемиологическую ситуацию, Общественная палата ЛНР осуществляет полноценную работу. Мы провели дистанционное пленарное заседание в конце марта, в преддверии 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, члены ОП организовали ряд памятных мероприятий и акций, провели встречи с ветеранами и поздравили их", - рассказал Карякин.Он также напомнил, что ОП приняла участие в создании Сада камней Памяти и Славы в Подольске, ходатайствовала о награждении государственными наградами 100 участников Русской весны 2014 года и Чернухино-Дебальцевской операции, а также всех председателей республиканских организаций ветеранов.Карякин добавил, что на данный момент по поручению главы ЛНР Леонида Пасечника ОП оказывает адресную помощь двум ветеранам Великой Отечественной войны. В течение нескольких месяцев будут окончены ремонтные работы в их квартирах.Заместитель председателя ОП ЛНР Лина Вокалова также рассказала об активном участии представителей консультативно-совещательного органа в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине образования Республики.Кроме того, в ходе заседания совета присутствующие обсудили различные форматы проведения предстоящего пленарного заседания."Первое пленарное заседание Общественной палаты состоялось 24 июня 2019 года. Было бы очень символично провести предстоящее пленарное заседание членов ОП максимально приближенно к этой важной для нас дате. Но мы будем учитывать эпидемиологическую ситуацию в Республике", - отметил председатель ОП.В пресс-службе также сообщили, что в ходе заседания было принято решение о создании рабочей группы по рассмотрению проблем лиц, пострадавших от украинской агрессии.23 мая — Луганск