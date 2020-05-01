Киев возобновил гарантии безопасности для ремонта ЛЭП в районе Березовского – Дейнего

Киев под давлением ЛНР после внеочередной видеоконференции Контактной группы возобновил ранее отозванные им гарантии безопасности на весь период выполнения ремонтных работ на линии электропередачи (ЛЭП) в районе поселка Березовское, поврежденной ВСУ. Об этом ЛИЦ сообщил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель Республики на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

Ранее он заявил, что представители Украины в ходе внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в режиме видеоконференции интересовались только отменой приказов глав ЛНР и ДНР о повышенной боевой готовности.

"Тем не менее внеочередная видеоконференция Контактной группы принесла свои плоды — уже в 22.30, через три часа после ее завершения, представительство ВСУ в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) через СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ направило уведомление о возобновлении ранее отозванных гарантий безопасности, - сообщил Дейнего. - Под давлением реальных обстоятельств и доказательств, предъявленных нами на видеоконференции, ВСУ дали нам "окно тишины" на весь период выполнения ремонтных работ на ЛЭП в районе Березовского с 23 мая".

"Мы получили этот так необходимый нам на данном этапе результат и не допустим развития гуманитарной катастрофы. Это пусть незначительная, но победа!" – подчеркнул полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске.

При этом он констатировал, что "обсуждение второго вопроса видеоконференции, системного подхода к обеспечению безопасности на линии разграничения, пошло довольно скомкано".

"Для реального обеспечения реального и безусловного режима тишины явно недостаточно простых заявлений о приверженности режиму прекращения огня, на чем снова настаивает украинская сторона, - отметил министр иностранных дел ЛНР. - Очередное такое заявление было сделано Контактной группой 17 июля прошлого года, и режим тишины формально действует с 21 июля. Однако, ни для кого не секрет, что он постоянно нарушается Украиной. А с апреля-мая эти нарушения участились и приобрели более серьезный характер".

Полномочный представитель ЛНР уточнил, что за этот период ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка шести лет, погиб один, повреждено 38 жилых домов, четыре хозяйственных постройки, шесть объектов инфраструктуры и подчеркнул, что "все это в разы превышает последствия обстрелов в предыдущие периоды".

"При этом, украинская сторона категорически вычеркивает из текста заявления о подтверждении приверженности режиму прекращения огня, начавшемуся 21 июля 2019 года, дополнительные меры по его обеспечению. Такие, как запрет любого вида огня, включая снайперский и ответный, запрет наступательных и диверсионно-разведывательных действий, обязательство опубликовать приказы о запрете огня и ответственности за его нарушение и другие действенные механизмы контроля и сдерживания противостояния на линии разграничения сторон конфликта", - рассказал Дейнего.

"Не стало сенсацией и это заседание Контактной группы. Украина попыталась выдать за новое свое предложение, представленное в Контактную группу два месяца назад, и ничем не отличающееся на практике от действующего, за исключением пары декларативных фраз, переписанных из документов, подписанных в Минске в 2014 году, - добавил полномочный представитель Республики. - Как понимаете, практическая бездейственность этих деклараций, не подтвержденных реальными мерами, проверена шестью годами конфликта. И, тем самым, украинская сторона навязала новый виток абстрактной дискуссии вместо того, чтобы пройти по пунктам текст с дополнительными мерами по обеспечению соблюдения режима прекращения огня, который на столах лежит уже на протяжении трех заседаний, и от каждого из участника переговоров получить внятный ответ: поддерживает или не поддерживает, если нет — почему".

"Видимо такое однозначное явное проявление реальных намерений сторон конфликта на Донбассе кажется кому-то неприемлемым. Мы, Республики Донбасса, настаиваем на принятии всех указанных выше дополнительных мер, а Украина, которую пытаются представить мировому сообществу, как пострадавшую от некой мифической агрессии, систематически вычеркивает все, что должно сдерживать агрессию, как таковую, и отстаивает свое право системно уничтожать население Донбасса", - заявил Дейнего.

"Мы в очередной раз подтвердили готовность работать над реальными мерами обеспечения режима тишины, но украинская делегация ушла от дальнейшего обсуждения, просто отключившись от видеоконференции. Проигнорировав при этом попытку координатора Контактной группы госпожи (спецпредставителя ОБСЕ в Контактной группе Хайди) Грау настроить всех участников на конструктивный лад для продолжения работы на следующей встрече, попрощаться со всеми участниками и спокойно завершить заседание", - рассказал министр иностранных дел ЛНР.

Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск