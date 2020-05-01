Украина на видеоконференции интересовалась только отменой приказов ЛНР и ДНР - Дейнего

Представители Украины в ходе внеочередного заседания рабочей группы по вопросам безопасности Контактной группы в режиме видеоконференции интересовались только отменой приказов глав ЛНР и ДНР о повышенной боевой готовности. Об этом ЛИЦ заявил министр иностранных дел ЛНР, полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

"Вчера была проведена видеоконференция Минской Контактной группы, созванная в экстренном порядке из-за систематических обстрелов объектов инфраструктуры в районе села Березовское", - сказал он.

"Единственный вопрос, который реально в ходе обсуждения этой темы интересовал украинскую сторону — когда мы отменим наши приказы о повышенной боевой готовности. Несколько раз повторив, что они не признают ни Республики, ни приказы, украинская делегация все время возвращалась к одному — требовали отменить приказы. И выглядели при этом выглядели довольно беспокойно — беспрерывно ерзали, беспрерывно что-то писали в мессенджерах в телефоне, куда-то звонили", - рассказал Дейнего.

Полномочный представитель ЛНР на переговорах в Минске напомнил, что "систематическими обстрелами, которые особо участились в мае, ВСУ 16 мая повредили высоковольтную линию, которая имеет критическое значение для энерго- и водоснабжения населения Республики и промышленных потребителей", а также о том, что бригада ремонтников, приступившая 17 мая к восстановлению энергоснабжения в рамках предоставленных украинской стороной гарантий безопасности, была обстреляна ВСУ и вынуждена была срочно покинуть место проведения работ.

"После нашего обращения к украинской стороне через СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ представители ВСУ сообщили об отзыве гарантий безопасности, то есть фактически официально заявили, что будут продолжать обстрелы", - добавил Дейнего.

Он уточнил, что все это происходило в том же районе, где 15 мая под обстрелом оказался патруль СММ ОБСЕ, выполнявший мониторинг последствий обстрела села Березовское. Факт разрушения жилых домов огнем ВСУ и обстрела патруля отражены в отчетах СММ ОБСЕ.

"На видеоконференции украинская сторона всячески изворачивалась и уходила от ответа на прямой вопрос — когда прекратятся обстрелы, кто отвечает за нарушение режима прекращения огня. Уводили разговор в сторону, рассказывая об обострениях в феврале (как помните, по их же вине), даже демонстрировали фото, на которых лежит снег", - рассказал министр иностранных дел ЛНР.

Он добавил, что непосредственно во время этого обсуждения Украина снова открыла огонь по рабочим, приступившим к ремонту, "на этот раз только с оповещением СММ ОБСЕ и ВСУ, но без украинских гарантий".

"Разрывы противотанковых гранат (СПГ-9) были на расстоянии примерно 700 метров от места проведения работ. И наблюдатели СММ ОБСЕ, которые находились недалеко от района ремонта, слышали этот обстрел", - сообщил Дейнего.

"Хотя представители Украины всячески отказывались и от ответственности за обстрелы, зафиксированные в отчетах СММ ОБСЕ, и от признания реально предпринятого ВСУ обстрела в момент переговоров, этот обстрел все же прекратился и ремонтная бригада успешно завершила запланированные на этот день работы", - отметил полномочный представитель ЛНР.

"Их рассуждения об "окнах тишины", как механизме, направленном на обеспечение возможности выполнения тех или иных задач вблизи линии разграничения (таких, как ремонты или разминирование), в то время, как необходимо элементарное соблюдение ранее принятых сторонами обязательств по обеспечению бессрочного и всеобъемлющего режима прекращения огня, звучали крайне нелепо. Какие такие "окна тишины", если и так никто не должен стрелять?" – подчеркнул Дейнего.

Напомним, 17 мая киевские силовики дважды обстреляли бригаду энергетиков, восстанавливающих питающую Алчевский металлургический комбинат (АМК) линию электропередачи (ЛЭП). В связи с произошедшим глава ЛНР Леонид Пасечник обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с требованием принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов территории ЛНР, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. Он также заявил, что дал указания о приведении в полную боевую готовность подразделений Народной милиции.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск