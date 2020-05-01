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В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок

root Сегодня, 13:4518Новости
В Севастополе коронавирусом заразился трехлетний ребенок

По состоянию на утро 23 мая зарегистрировано пять новых случаев заболевания COVID-19. Среди них двое детей - трёх и 12 лет. Все они находились в контакте с ранее заболевшими и находились в режиме изоляции.
Всего с начала года в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 154 человека. Выздоровело 113 человек, 2 человека умерло.
На сегодняшний день в инфекционной больнице находятся под наблюдением 89 человек, в городской больнице № 9 – 62. Под наблюдением по месту жительства – 597 человек.
В режиме обсерватора работает пансионат «Изумруд». Строительный городок в бухте Омега находится в завершающей стадии обсервации. Большая часть строителей вывезена из города.
Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения COVID-19: +7 (8692) 41-77-07.

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