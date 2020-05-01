Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая
Министерство просвещения России сообщило, что 25 мая в формате онлайн состоится всероссийская акция в поддержку выпускников школ «Последний звонок — 2020».
Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства, передает RT.
«Минпросвещения России проведёт всероссийскую акцию в поддержку выпускников «Последний звонок — 2020» в формате онлайн», — заявили в министерстве.
Отмечается, что трансляция начнётся 25 мая в 10:00 мск на странице Минпросвещения России в социальной сети «ВКонтакте».
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