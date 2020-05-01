Пьяный боец ВСУ лишился ног, попав под колеса "Урала" – Народная милиция

Находившийся в состоянии алкогольного опьянения военнослужащий вооруженных сил Украины (ВСУ) упал с бронетранспортера и попал под колеса следовавшего за ним автомобиля "Урал", в результате чего лишился ног. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, в ночь с 21 на 22 мая во время перемещения колонны техники 30-й бригады ВФУ (вооруженных формирований Украины) в районе населенного пункта Лоскутовка военнослужащий бригады старший солдат Лужецкий упал с бронетранспортера и попал под колеса следовавшего за ним "Урала". В результате происшествия Лужецкий потерял обе ноги, но остался жив", - сообщил Осадчий.

"По имеющейся информации, в ходе оказания медицинской помощи было установлено, что военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения", - добавил он.

Официальный представитель оборонного ведомства Республики отметил, что по данному факту проводится разбирательство, в зону ответственности соединения прибыла комиссия военной службы правопорядка (ВСП).

В Народной милиции неоднократно отмечали, что морально-психологическое состояние киевских силовиков ухудшается, они продолжают мародерствовать и устраивать "пьяные разборки", участились случаи неуставных взаимоотношений, которые приводят к дезертирству и самоубийствам среди военнослужащих ВСУ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран-участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск