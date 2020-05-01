Комбриг ВСУ дал 200 тыс. гривен взятки комиссии, выявившей хищение ГСМ – Народная милиция

Командир 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ полковник Валерий Гудзь дал 200 тыс. гривен взятки комиссии, выявившей хищение горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Ранее он сообщил, что комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в 24-й бригаде ВСУ недостачу 70 тонн топлива.

"В соединении проведено разбирательство, в ходе которого было установлено, что сразу после прибытия 24-й бригады в зону карательной операции офицеры соединения продолжили бизнес своих предшественников из 59-й бригады по продаже ГСМ местному населению. Топливо продавалось фермерам по уже устоявшимся схемам и расценкам", - отметил Осадчий.

"Опрос населения показал, что жители подконтрольной ВФУ (вооруженным формированиям Украины) территории забыли, когда последний раз покупали топливо не у военных", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

"По данным нашего источника в 24-й бригаде, комбриг Гудзь ради сохранения должности дал взятку членам комиссии в размере двухсот тысяч гривен, а в штаб ОТГ "Север" было доложено о стопроцентном уровне баковой заправки техники и образцово-показательной организации тылового обеспечения военнослужащих соединения", - сообщил он.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск