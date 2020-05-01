Комиссия ОТГ "Север" выявила в бригаде ВСУ недостачу 70 тонн ГСМ – Народная милиция

Комиссия штаба оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" выявила в 24-й отдельной механизированной бригаде ВСУ недостачу 70 тонн горюче-смазочных материалов (ГСМ). Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"21 мая в зону ответственности 24-й отдельной механизированной бригады прибыла комиссия штаба ОТГ "Север" для проверки учета и хранения ГСМ, уровня баковой заправки техники и организации тылового обеспечения военнослужащих соединения. В ходе работы комиссии выявлена недостача 70 тонн ГСМ", - сообщил Осадчий.

"Свыше 40% техники не заправлено и не готово к выполнению задач по предназначению", - добавил официальный представитель оборонного ведомства Республики.

Ранее он сообщал, что должностные лица одной из бригад ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") продали фермерам и на несетевые автозаправочные станции (АЗС) около 460 тонн ГСМ.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

23 мая — Луганск