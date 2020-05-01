СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве

Фото: РИА НовостиВ Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.Об этом сообщает RT со ссылкой на информирует УНИАН.Как сообщают украинские СМИ, непосредственно перед взрывом возле офиса политика находилась группа радикалов, выкрикивавших националистические лозунги и бросавших в сторону здания файеры.Видео: YouTube / pistonczykОтмечается, что, «по некоторым данным, полиция успела задержать двоих человек».