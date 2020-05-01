СМИ сообщили о взрыве возле офиса Медведчука в Киеве
В Киеве возле офиса главы политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука произошёл взрыв.
Об этом сообщает RT со ссылкой на информирует УНИАН.
Как сообщают украинские СМИ, непосредственно перед взрывом возле офиса политика находилась группа радикалов, выкрикивавших националистические лозунги и бросавших в сторону здания файеры.
Видео: YouTube / pistonczyk
Отмечается, что, «по некоторым данным, полиция успела задержать двоих человек».
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