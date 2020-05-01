В Москве неизвестный захватил заложников в банке

«Идут переговоры с предполагаемым захватчиком», — заявил источник.

"На службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной вал вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Фото: © РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВ Москве сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который, предположительно, удерживает в заложниках шесть человек в отделении банка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, передает RT.На сайте ГУ МВД по Москве сообщается, что неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды вошел в отделение банка на Земляном валу и сказал, что оно заминировано.Отмечается, что силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка.При этом как заявили в московском транспорте, движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто.