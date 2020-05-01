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В Москве неизвестный захватил заложников в банке

root Сегодня, 15:3037Новости
В Москве неизвестный захватил заложников в банке

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
В Москве сотрудники правоохранительных органов ведут переговоры с мужчиной, который, предположительно, удерживает в заложниках шесть человек в отделении банка. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах, передает RT.
«Идут переговоры с предполагаемым захватчиком», — заявил источник.

На сайте ГУ МВД по Москве сообщается, что неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды вошел в отделение банка на Земляном валу и сказал, что оно заминировано.
"На службу "02" поступило сообщение, что в отделение одного из банков на улице Земляной вал вошёл неизвестный с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что он заминирован. В настоящее время на месте работают сотрудники полиции и экстренных служб", - говорится в сообщении.

Отмечается, что силовики расширили зону оцепления вокруг отделения банка.
При этом как заявили в московском транспорте, движение от улицы Земляной Вал до Верхнего Сусального переулка перекрыто.

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