Полиция задержала мужчину, захватившего офис "Альфа-банка" в центре Москвы

"Только что спецназ провел штурм здания Альфа-банка и задержал захватчика, угрожавшего взрывом банка. По предварительным данным, у него был муляж взрывного устройства", - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Буквально сейчас все завершилось благополучно, никто не пострадал. Захватчик — условно захватчик, потому что, мне кажется, это просто нездоровый человек, — находится у правоохранительных органов", — сказал РИА Новости директор банка по маркетингу и коммуникациям Алексей Гиязов.

Фото: © РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПолицейские задержали злоумышленника, захватившего отделение Альфа-банка в центре Москвы, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.По его словам, с подозреваемым уже проводятся следственные действия.В столичном главке МВД подтвердили информацию о задержании.Инцидент произошел в отделении банка в доме 41 по улице Земляной Вал. Сообщалось, что мужчина удерживал шестерых человек. Позже в ГУ МВД рассказали, что служба "02" получила сообщение о том, что в отделение вошел мужчина с сумкой одного из агрегаторов по доставке еды и сказал, что банк заминирован.