В Астрахани произошла вспышка коронавируса в интернате для престарелых

"С 18 по 22 мая на лечение в госпитали направлены 30 проживающих и 13 сотрудников", - говорится в сообщении.

Фото: © Илья Питалев / РИА НовостиБолее 40 жильцов и сотрудников дома-интерната для престарелых и инвалидов в Астрахани госпитализированы с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция, сообщает управление администрации губернатора региона, передает РИА Новости.Ранее сообщалось, что 12 мая 71-летней пенсионерке из государственного Астраханского дома-интерната для престарелых и инвалидов стало плохо, ей вызвали скорую помощь, но врачи не обнаружили ничего подозрительного. 17 мая ей стало хуже, на следующий день ее госпитализировали. Тест на коронавирус дал положительный результат.В администрации губернатора агентству уточнили, что у всех госпитализированных подтвердился коронавирус.Кроме того, одна из пациенток 1949 года рождения с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в субботу скончалась.Тестирование жильцов интерната продолжается. Всего в социальном учреждении проживают 240 подопечных.