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Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков

root Сегодня, 19:0030Новости
Полиция Киева задержала 19 человек в ходе беспорядков
Фото: РИА Новости
Сотрудники украинских правоохранительных органов задержали 19 человек во время беспорядков возле офиса главы политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука в Киеве.
Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на пресс-службу столичного управления полиции, передает RT.
«Проходила акция, «активисты» зажгли фаеры. Всего за нарушение общественного порядка были задержаны около 19 человек, сейчас они находятся в Печерском управлении полиции», — заявили в полиции.

Выясняются обстоятельства произошедшего. Действиям участников беспорядков дают правовую оценку.
Ранее в партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» сообщили, что полиция задержала 11 человек, которые «пытались помешать противоправным действиям национал-радикалов». В результате инцидента пострадал один человек.

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