Синоптики прогнозируют днем 24 мая в ЛНР до 19 градусов тепла и слабый дождь

Температура воздуха в ЛНР 24 мая будет колебаться от 1 градуса выше нуля ночью до 19 градусов тепла днем, ночью и утром местами возможны заморозки на почве, днем слабый дождь. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.

"С 21.00 23 мая до 21.00 24 мая на территории Луганской Народной Республики ожидается переменная облачность, ночью без осадков, днем местами слабый кратковременный дождь, ветер юго-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 1-6 градусов тепла, на поверхности почвы местами заморозки до минус 2, днем 14-19 градусов выше нуля", - прогнозируют синоптики.

В ЦГМ уточнили, что в Луганске, Краснодоне, Алчевске температура воздуха ночью составит 2-4 градуса выше нуля, днем – 16-18 градусов тепла.

Такую же температуру синоптики прогнозируют в Перевальске, Стаханове и Первомайске.

В Красном Луче, Антраците, Ровеньках и Свердловске температура воздуха ожидается плюс 1-3 градуса ночью и 15-17 градусов тепла днем.

По предварительному прогнозу, 25 мая ожидается переменная облачность, днем местами слабый кратковременный дождь, температура воздуха ночью 3-8, днем 16-21 градус тепла. 26 мая - облачно с прояснениями, местами кратковременный дождь и порывы ветра до 15-18 м/с; температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов выше нуля.

23 мая — Луганск