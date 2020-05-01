Депутата Рады нашли мертвым в своем офисе

Фото: @davydenkovn / FacebookДепутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко нашли мертвым в собственном офисе в Киеве, сообщили украинские СМИ, передает РИА Новости.Замглавы МВД Антон Геращенко подтвердил "РБК-Украина" эту информацию. По его словам, правоохранители проверят все возможные версии случившегося, в том числе убийство, суицид и инсценировку.Первым о его смерти сообщил парламентарий от "Оппозиционной платформы — За жизнь" Илья Кива на странице в Facebook.По информации издания "Страна.ua", тело политика нашли в помещении по улице Большая Васильковская, 4.Валерия Давиденко избрали в украинский парламент по 208-му округу в Черниговской области. Он был самовыдвиженцем и членом депутатской группы "Доверие".