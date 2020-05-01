На Украине завели дело из-за смерти депутата Рады

"Сорокасемилетнего пострадавшего с огнестрельным ранением головы обнаружила уборщица в одном из офисов на ул. Большой Васильковской. В 18:37 (время совпадает с мск) женщина сообщила об этом в столичную полицию по спецлинии 102. Собранные сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Следователями столичной полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении на сайте полиции.

Фото: @davydenkovn / FacebookУкраинские правоохранители завели уголовное дело в связи с гибелью депутата Верховной рады от группы "Доверие" Валерия Давиденко, тело которого было найдено в его собственном офисе в Киеве, сообщила пресс-служба столичного управления полиции, передает РИА Новости.Информацию о гибели Давиденко подтвердил замглавы МВД Антон Геращенко. По его словам, тело депутата нашли в офисе.Отмечается, что на месте происшествия работают следственно-оперативные группы, криминалисты и представители других профильных служб.Валерий Давиденко был избран в Раду по 208-му округу в Черниговской области, был самовыдвиженцем и являлся членом депутатской группы "Доверие".