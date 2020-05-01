АТО, да не товЂ¦

Просматривая новостную ленту, абсолютно случайно наткнулся на интересное новостное сообщение. Где-то на территории Житомирской области хозяин одного из множества прудов, расположенных в лесном массиве, застрелил семерых рыбаков, отдыхавших на территории его хозяйства.Вроде как банальная ситуация, чистая бытовуха, которая имеет самые печальные последствия. История незатейливая. Пятеро подпитых рыбаков пошли спать, а двое, оставшиеся на ногах, завели спор с хозяином, которого обвинили в том, что он якобы оговорил местного полицейского, сообщив его начальству, что тот вымогает у него деньги. Один из «обвинителей» схватился за нож, хозяин пруда взял в руки ружье. Двоих он застрелил на месте конфликта, еще пятерых – в домике для отдыха. Проснувшиеся рыбаки пытались оказать сопротивление, схватились за оружие, но хозяин пруда был точнее и быстрее. Одному из рыбаков удалось сбежать, хозяин сам вызвал полицию после содеянного. Это официальная версия.Родственники стрелка заявляют о том, что местный сотрудник полиции действительно вымогал у «фермера» деньги, а погибшие рыбаки прибыли на пруд для того, чтобы «убедить» мужчину в том, что так вести себя нельзя.Ну да ладно, уверен, что правда где-то посредине, и вскоре в данном уголовном деле не останется белых пятен. Интересно другое – все семеро погибших «мирных» рыбаков являются бойцами карательного батальона имени Кульчицкого, недавно вернувшимися из зоны боевых действий.Батальон имени Кульчицкого является одним из первых добровольческих батальонов, отправившихся в зону АТО после начала боевых действий на Донбассе. 15 марта 2014 около 500 добровольцев из «Самообороны Майдана» решили стать резервистами Национальной гвардии Украины, отправились на полигон в село Новые Петровцы. Боевой учебой и слаживанием добровольцев руководил начальник Управления боевой и специальной подготовки Главного управления Национальной гвардии Украины генерал-майор Сергей Кульчицкий.Самого Кульчицкого современники называли не иначе как «отъявленным нацистом и законченной мразью». «Мы насыплем вам какую-нибудь гадость в водопровод. Мы будем истреблять вас в сортирах. Я буду делать это. Я буду хладнокровно вас убивать. Я буду посылать бойцов, я сам не пойду. Вы же нечестно себя ведете. Когда вы говорите, что отдали нам Крым, вы же умалчиваете, что взамен получили Белгородскую область», - такими методами Кульчицкий собирался воевать с Россией и ее гражданами. Почему собирался? Потому что в 2014 году его разнесло на молекулы в небе над Славянском вместе с 14 подчиненными ему карателями.Учитывая личные качества Кульчицкого и его взгляды на жизнь, несложно представить себе, каких индивидуумов он набирал в подшефное ему подразделение. Батальон имеет длинный «боевой» путь. Его бойцы в течение 4 месяцев «отмораживались» на горе Карачун, ежедневно обстреливая мирный Краматорск, первыми входили в опустевший Славянск, «отдыхали» в Дебальцевском котле, «кошмарили» жителей станицы Луганской, участвовали в зачистке, проводимой в городе Красногоровке, в ходе которой «шпионами ДНР и ЛНР» были назначены 85 местных жителей, боролись с «террористами» в Попасной, участвовали в спецоперации, опять же, против мирного населения в Золотом и Нижнем. Самый героический эпизод в официальной истории батальона имени Кульчицкого - бой у Зоринска с «батальонной тактической группой ВС РФ», в котором потери «россиян» составили 72 человека убитыми - разумеется, является художественным вымыслом, ибо подразделения ВС РФ никогда не пересекали границу Украины.В данной ситуации удивительно как раз то, что сразу семь «ветеранов» АТО, прошедших через схватки с «батальонным тактическими группами ВС РФ» и вышедшие из них победителями бесславно полегли от рук житомирского фермера, вооруженного лишь охотничьим ружьем и не имеющего опыта участия в боевых действиях. Видимо, в АТО они воевали в основном с невооружёнными мирными жителями, которые не были готовы дать отпор воспитанникам «самого генерала Кульчицкого».Данная ситуация, вполне типичная для современной Украины, обнажает целый пласт проблем, с которыми украинскому социуму предстоит столкнуться уже в ближайшее время. Вернувшиеся из зоны АТО каратели, не являющиеся профессиональными военными и пошедшие убивать мирных жителей Донбасса исключительно по зову сердца, уже не могут жить по-старому, сдав оружие и интернировавшись в мирную жизнь.Вместо этого они сбиваются в группы, которые в большей мере формируются из бывших сослуживцев, и продолжают жить по тем правилам, по которым жили в то время, когда данную шваль расквартировали на территории населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от зоны разграничения. Решают вопросы, наезжают на предпринимателей, занимаются контрабандой, вымогают деньги и приторговывают оружием. Уверен, что уже в ближайшее время эти «слаженные» сообщества начнут грабить и убивать. Хотя, почему «начнут»? Подобное уже имеет место быть, и киллеры, бывшие участники АТО, активно предлагают свои услуги «нуждающимся». Готова ли действующая власть решать проблему с теми, кто, вернувшись домой, все еще думает, что находится в зоне АТО? Уверен, что нет, потому что для этого нужно перестать заигрывать с радикалами, у а действующей власти банально не хватает для этого решительности. В общем, надежда только на вооруженных фермеров…Алексей Зотье