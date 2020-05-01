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Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника мусульманам с праздником Ураза-байрам

root Сегодня, 07:1524Новости
Поздравление главы ЛНР Леонида Пасечника мусульманам с праздником Ураза-байрам


Сегодня мусульмане всего мира отмечают Ураза-байрам – один из главных исламских религиозных праздников. На протяжении столетий этот день, знаменующий завершение священного месяца Рамадан, является символом возрождения и духовного очищения, торжества добра и справедливости.
Луганская Народная Республика – многонациональное государство, здесь созданы благоприятные условия жизни для представителей абсолютно всех национальностей и вероисповеданий. Укрепляя семейные ценности, межрелигиозное и конфессиональное сотрудничество, наш народ совместно строит достойное будущее родного края.
Мусульманская община принимает активное участие в жизни республики, а ее благотворительная и просветительская деятельность способствуют распространению толерантности и взаимопонимания между народами, сохранению гражданского мира и согласия.
Сердечно поздравляю мусульман с наступлением Ураза-байрам! Желаю крепкого здоровья, благополучия, успехов во всех добрых делах!
Глава ЛНР
Леонид Пасечник
24 мая — Луганск

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