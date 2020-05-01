В Киеве обсудили план по возобновлению работы КПВВ на Донбассе



Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.

«Правительство должно оперативно решить важную задачу: обеспечить поэтапное восстановление полноценной работы КПВВ максимально безболезненно для граждан, которые являются заложниками ситуации, сложившейся из-за российской агрессии против Украины. Необходимо учитывать два фактора этой задачи: с одной стороны — здоровье граждан по обе стороны разграничения в условиях мировой пандемии Covid-19, с другой — потребности граждан в общении с родственниками, получении ими социальной помощи, медицинского обеспечения, государственных админуслуг, образования тому подобное», — заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.

Во время совещания участники обсудили вопрос организации мониторинга состояния здоровья пересекающих лиц, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ из ОРДЛО и Крыма, обеспечения ВПО и лиц, проживающих на ВОТ Украины, пенсионными и социальными выплатами и другие вопросы.

Напомним, как сообщала группа ИС, ранее вице-премьер—министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о создании государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление» для управления КПВВ.

Новости Украины - Сегодня, 10:30 209 В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины обсудили план действий относительно возобновления работы КПВВ на Донбассе и на границах с Крымом.Об этом говорится в сообщении пресс-службы Минреинтеграции.«Правительство должно оперативно решить важную задачу: обеспечить поэтапное восстановление полноценной работы КПВВ максимально безболезненно для граждан, которые являются заложниками ситуации, сложившейся из-за российской агрессии против Украины. Необходимо учитывать два фактора этой задачи: с одной стороны — здоровье граждан по обе стороны разграничения в условиях мировой пандемии Covid-19, с другой — потребности граждан в общении с родственниками, получении ими социальной помощи, медицинского обеспечения, государственных админуслуг, образования тому подобное», — заявил первый заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростислав Замлинский.Во время совещания участники обсудили вопрос организации мониторинга состояния здоровья пересекающих лиц, обеспечение их средствами индивидуальной защиты, изоляции (госпитализации) в случае необходимости, разработки механизма верификации лиц, перемещаемых через КПВВ из ОРДЛО и Крыма, обеспечения ВПО и лиц, проживающих на ВОТ Украины, пенсионными и социальными выплатами и другие вопросы.Напомним, как сообщала группа ИС, ранее вице-премьер—министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников сообщил о создании государственного предприятия «Реинтеграция и восстановление» для управления КПВВ.Новости Украины - Сегодня, 10:30 209

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