В«Дивизия чёрных ножейВ»: так немцы называли советский добровольческий танковый корпус
История Великой Отечественной войны знает немало примеров того, как отдельные граждане и трудовые коллективы жертвовали свои средства для того, чтобы на них можно было построить военную технику и отправить на фронт. Но есть в этой истории и по-настоящему уникальный случай.
Состоит он в формировании единственного танкового корпуса, боевые машины для которого строились исключительно на добровольные пожертвования советских граждан.
Бойцы корпуса были обеспечены стандартным вооружением, а также тем, которое, по сути и дало неформальное название этому формированию. Речь идёт о ножах финского образца из златоустовской стали. Рукоять и ножны таких ножей для танкистов имели чёрный цвет. При этом арматура ножен и гарда воронились, чтобы не было демаскирующего блеска на солнце. Именно поэтому в отчётах противника советский добровольческий танковый корпус называли «Дивизией чёрных ножей». Так обозначали уральский корпус немцы.
Этот танковый корпус Красной Армии обеспечивался всем необходимым несколькими уральскими предприятиями. Об истории создании этого корпуса, о его славных боевых страницах от Орла до Праги рассказывает документальный фильм, подготовленный Минкультом Пермского края:
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