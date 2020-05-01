В«Дивизия чёрных ножейВ»: так немцы называли советский добровольческий танковый корпус

История Великой Отечественной войны знает немало примеров того, как отдельные граждане и трудовые коллективы жертвовали свои средства для того, чтобы на них можно было построить военную технику и отправить на фронт. Но есть в этой истории и по-настоящему уникальный случай.Состоит он в формировании единственного танкового корпуса, боевые машины для которого строились исключительно на добровольные пожертвования советских граждан.Бойцы корпуса были обеспечены стандартным вооружением, а также тем, которое, по сути и дало неформальное название этому формированию. Речь идёт о ножах финского образца из златоустовской стали. Рукоять и ножны таких ножей для танкистов имели чёрный цвет. При этом арматура ножен и гарда воронились, чтобы не было демаскирующего блеска на солнце. Именно поэтому в отчётах противника советский добровольческий танковый корпус называли «Дивизией чёрных ножей». Так обозначали уральский корпус немцы.Этот танковый корпус Красной Армии обеспечивался всем необходимым несколькими уральскими предприятиями. Об истории создании этого корпуса, о его славных боевых страницах от Орла до Праги рассказывает документальный фильм, подготовленный Минкультом Пермского края:источник