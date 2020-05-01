«Лугаком» запустил в Краснодоне мобильный интернет в стандарте 3G
Оператор мобильной связи «Лугаком» подключил к сети передачи данных мобильного интернета в стандарте 3G абонентов Краснодона и близлежащих населенных пунктов.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С 20 мая 2020 года услуги скоростного мобильного интернета стали доступны жителям городов Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск, поселка городского типа Изварино, села Николаевка и близлежащих к ним населенных пунктов», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку в регионе, сеть третьего поколения удалось запустить в коммерческое использование в срок благодаря поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района.
«Теперь, чтобы получить больше преимуществ от современных интернет-технологий, абонентам всего лишь нужно выбрать один из новых тарифных планов («Оптимальный», «Оптимальный +" или «Все включено»)", — уточнили в «Лугакоме».
В новых коммерческих предложениях абонентам в счет ежемесячной фиксированной платы предоставляются как нетарифицируемые минуты звонков и SMS, так и гигабайты интернета.
Пользование связью в сети 3G оплачивается согласно выбранному тарифному плану, с которыми можно ознакомиться на сайте оператора или по номеру 177.
«Запуск сети 3G в Краснодонском районе, как и в регионе в целом, продолжается в соответствии с планом строительства. Также в ближайшее время при поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района планируется открытие центра обслуживания абонентов, где можно будет подключиться к сети, пополнить счет без комиссии, восстановить номер, сменить владельца номера», — подчеркнули в «Лугакоме».
Подключиться к сети 3G можно официальных партнеров по следующим адресам:
Краснодон
ул. Петра Котова, 40а (ТЦ «Плаза»);
ул. Петра Котова, 35 (отделение «Первого коммерческого центра» (ПКЦ);
ул. Петра Котова, 4 (супермаркет «Абсолют», отдел «Цифротех»);
ул. Артема, 9 (отделение ПКЦ);
ул. Первоконная, 1 (магазин «Канцтовары»).
Молодогвардейск
ул. Ленина,18 (отделение ПКЦ);
ул. Кошевого, 5 (отделение ПКЦ);
ул. Кошевого, 4 (отдел «Цифротех»).
Суходольск
ул. Ленина, 27 (отделение ПКЦ);
ул. Ленина, 42/1 (магазин «Кодак»);
ул. Ленина, 19 (СМС). Экономика - Сегодня, 11:31 50
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
«С 20 мая 2020 года услуги скоростного мобильного интернета стали доступны жителям городов Краснодон, Суходольск, Молодогвардейск, поселка городского типа Изварино, села Николаевка и близлежащих к ним населенных пунктов», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что, несмотря на сложную эпидемическую обстановку в регионе, сеть третьего поколения удалось запустить в коммерческое использование в срок благодаря поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района.
«Теперь, чтобы получить больше преимуществ от современных интернет-технологий, абонентам всего лишь нужно выбрать один из новых тарифных планов («Оптимальный», «Оптимальный +" или «Все включено»)", — уточнили в «Лугакоме».
В новых коммерческих предложениях абонентам в счет ежемесячной фиксированной платы предоставляются как нетарифицируемые минуты звонков и SMS, так и гигабайты интернета.
Пользование связью в сети 3G оплачивается согласно выбранному тарифному плану, с которыми можно ознакомиться на сайте оператора или по номеру 177.
«Запуск сети 3G в Краснодонском районе, как и в регионе в целом, продолжается в соответствии с планом строительства. Также в ближайшее время при поддержке администрации Краснодона и Краснодонского района планируется открытие центра обслуживания абонентов, где можно будет подключиться к сети, пополнить счет без комиссии, восстановить номер, сменить владельца номера», — подчеркнули в «Лугакоме».
Подключиться к сети 3G можно официальных партнеров по следующим адресам:
Краснодон
ул. Петра Котова, 40а (ТЦ «Плаза»);
ул. Петра Котова, 35 (отделение «Первого коммерческого центра» (ПКЦ);
ул. Петра Котова, 4 (супермаркет «Абсолют», отдел «Цифротех»);
ул. Артема, 9 (отделение ПКЦ);
ул. Первоконная, 1 (магазин «Канцтовары»).
Молодогвардейск
ул. Ленина,18 (отделение ПКЦ);
ул. Кошевого, 5 (отделение ПКЦ);
ул. Кошевого, 4 (отдел «Цифротех»).
Суходольск
ул. Ленина, 27 (отделение ПКЦ);
ул. Ленина, 42/1 (магазин «Кодак»);
ул. Ленина, 19 (СМС). Экономика - Сегодня, 11:31 50
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