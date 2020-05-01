Датский совет беженцев — Датская группа разминирования (DRC-DDG) провела опрос почти 600 предпринимателей, которым ранее была оказана помощь. 77 % опрошенных заявили о негативном влиянии карантина, 38 % пришлось приостановить деятельность.Об этом журналисты сообщили в отделе коммуникации DRC-DDG.Опрос проходил с 30 марта по 17 апреля. Всего опросили 591 предпринимателя. Это микробизнесы, а также представители малого и среднего бизнеса (МСБ).Опрошенные предприниматели работают в различных областях: от небольших производств и фермерских хозяйств, до сферы общественного питания и индустрии красоты. Большинство из опрошенных малых/средних бизнесов работают в Донецкой области — 66 %. Также 22 % ведут деятельность в Луганской области, 10 % — в Днепропетровской. Среди микробизнесов 50 % работает в Донецкой области, 25 % — в Луганской, 9 % — в Днепропетровской, 13 % — в Запорожской.77 % самозанятых лиц и 91 % МСБ сообщили о снижении доходов на 50 %.Среди микробизнесов 38 % приостановили деятельность, из них 76 % — из-за карантина. Среди малых/средних бизнесов 40 % приостановили деятельность, из них 88 % — из-за карантина.В то же время, 85 % МСБ и микробизнесов планируют возобновить работу. Однако предприниматели заявляют, что им необходима поддержка.42 % малых/средних бизнесов сказали, что нуждаются в финансовой помощи. Среди самозанятых лиц таких 37 %. Вместе с тем, 27 % представителей микробизнеса главным условием возобновления работы назвали снятие карантина.Напомним, Датский совет беженцев — Датская группа разминирования — неправительственная общественная организация, которая возобновила свою деятельность в Украине в 2014 году. В 2017-2020 годах, благодаря поддержке Швейцарского агентства по развитию и сотрудничеству (SDC), а также правительства Великобритании (DFID), DRC-DDG помогли 91 малому/среднему бизнесу. Это создало более 250 новых рабочих мест. Также организация за эти годы смогла поддержать 573 микробизнеса. Новости Региона - Сегодня, 11:00 161