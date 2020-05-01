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Пенсионный фонд 29 мая по телефону даст разъяснения по вопросу выплат пенсий

robot Сегодня, 11:458Новости
Пенсионный фонд 29 мая по телефону даст разъяснения по вопросу выплат пенсий
В Луганске 29 мая Пенсионный фонд проведет горячую линию по вопросам организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат.
Об этом сообщили в ведомстве.
«29 мая 2020 года с 10.00 до 12.00 заместитель начальника отдела организации работы по выплате пенсий Владлена Халецкая проведет прямую горячую телефонную линию на тему: «Порядок организации выплаты пенсии и иных пенсионных выплат на территории ЛНР», — говорится в сообщении.
Задать вопросы можно по телефону (0642) 55-14-24. Удобный город - Сегодня, 10:58 159

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