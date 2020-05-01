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С начала карантина луганское МЧС продезинфицировало около 1,3 тысяч общественных мест. ФОТО

bot Сегодня, 12:150Новости
С начала карантина луганское МЧС продезинфицировало около 1,3 тысяч общественных мест. ФОТО
Сотрудники МЧС с начала введения особого режима с целью недопущения распространения коронавирусной инфекции нового типа продезинфицировали почти 1,3 тыс. общественных мест и объектов общей площадью более 44,5 тыс. квадратных метров.
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.
Чрезвычайная санитарно-противоэпидемическая комиссия (ЧСПК) обязала местные органы власти обеспечить проведение регулярной дезинфекции мест общего пользования.
Удобный город - Сегодня, 12:15 8

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