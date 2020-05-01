Поздно вечером 22 мая на станции Чернухино произошла ж/д авария. ФОТО
На железнодорожной станции Чернухино с рельсов сошел локомотив грузового состава.
Об этом пишет «Народная Трибуна«
На станции Чернухино в Перевальском районе, 22 мая 2020 года, в вечернее время, с рельсов сошел локомотив грузового состава, состоящего из 56 пустых грузовых вагонов, следовавшего по железной дороге из ДНР.
Состав двигался на небольшой скорости, поэтому обошлось без жертв и значительных повреждений, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались.
На место происшествия прибыл восстановительный поезд, чтобы установить колесные пары локомотива на рельсы. Благодаря слаженным действиям сотрудников железнодорожной станции 180-тонный тепловоз был успешно поставлен на рельсы.
ФОТО «Народная Трибуна» Происшествия - Сегодня, 10:14 537
Об этом пишет «Народная Трибуна«
На станции Чернухино в Перевальском районе, 22 мая 2020 года, в вечернее время, с рельсов сошел локомотив грузового состава, состоящего из 56 пустых грузовых вагонов, следовавшего по железной дороге из ДНР.
Состав двигался на небольшой скорости, поэтому обошлось без жертв и значительных повреждений, железнодорожное сообщение не перекрыто, силы МЧС не привлекались.
На место происшествия прибыл восстановительный поезд, чтобы установить колесные пары локомотива на рельсы. Благодаря слаженным действиям сотрудников железнодорожной станции 180-тонный тепловоз был успешно поставлен на рельсы.
ФОТО «Народная Трибуна» Происшествия - Сегодня, 10:14 537
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