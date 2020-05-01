В историческом центре Севастополя загорелся многоквартирный дом

"На Большой Морской в одном из домов сегодня вечером произошёл пожар. Квартира на последнем этаже, там в перепланированной чердачной зоне находилась домашняя сауна, скорее всего возгорание началось оттуда. Сейчас дознаватели выясняют точную причину возгорания.в Ђ

Потушили огонь быстро, а вот «проливали» перекрытия довольно долго, поэтому залиты все квартиры до первого этажа.в Ђ

Сейчас специалисты УК «Центр» обходят дом, по каждой квартире сегодня и завтра будут составлять акты и проводить оценку ущерба. Также обязательно будет проверена законность перепланировки, и соответственно применённых технических решений.в Ђ

Сейчас в доме из соображений безопасности отключили электричество, газ и воду, до 8 утра нужно будет потерпеть.в Ђ

Дал поручение Департаменту городского хозяйства, завтра проконтролировать УК, чтобы проверили проводку, убрали во дворе, разобрались, что делать со сгоревшей кровлей. Разумеется и на Большой Морской тоже после работы пожарных надо все привести в порядок, хотя они отработали очень аккуратно и профессионально", - сообщает врио губернатора.

Жилой дом загорелся вчера вечером в историческом центре Севастополя. Обошлось без жертв, но из-за 55 квадратных метров пожара люди на всю ночь остались без света и воды.В Главном управлении МЧС по Севастополю сообщили, вызов о пожаре поступил спасателям после восьми вечера. Горела крыша одного из трехэтажных домов на недавно отремонтированной Большой Морской. Пожарные выяснили, что возгорание началось между мансардой и крышей. Из-за опасности распространения огня жителей дома – 23 человека, из них 8 детей – эвакуировали. Через час после прибытия на место пожара спасатели затребовали дополнительные силы. Чтобы потушить пожар, пришлось параллельно разбирать чердачное помещение. Ликвидировать возгорание удалось только после часа ночи. К счастью, никто не пострадал.О подробностях происшествия рассказал врио губернатора города Михаил Развожаев.в Ђ© Фото и видео: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю