Восемьдесят выпускников 11-х классов школ Луганска по итогам учебного года претендуют на золотые и серебряные медали



Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила начальник управления образования Валентина Кияшко.

«80 выпускников 11-х классов претендуют на награждение медалью «За особые успехи в учении». Из них 57 будут награждены золотыми медалями, 23 — серебряными», — отметила она.

«Кроме того, свыше 80 выпускников 9-х классов получат аттестат об основном общем образовании с отличием», — добавила Кияшко.

Начальник управления проинформировала, что, помимо этого, более 1580 учащихся 2-4-х классов и свыше 800 школьников 5-8-х классов по итогам учебного года будут награждены похвальными листами «За отличные успехи в учении».

«Не позднее 25 мая классные руководители 1-11-х классов должны уведомить родителей или законных представителей обучающихся о результатах учебных достижений детей, направив в электронном виде табели по итогам обучения, а также Похвальные листы», — отметила она.

Культура - Сегодня, 12:30 67 Восемьдесят выпускников 11-х классов школ Луганска по итогам 2019-2020 учебного года претендуют на золотые и серебряные медали «За особые успехи в учении».Об этом на брифинге в администрации города Луганска сообщила начальник управления образования Валентина Кияшко.«80 выпускников 11-х классов претендуют на награждение медалью «За особые успехи в учении». Из них 57 будут награждены золотыми медалями, 23 — серебряными», — отметила она.«Кроме того, свыше 80 выпускников 9-х классов получат аттестат об основном общем образовании с отличием», — добавила Кияшко.Начальник управления проинформировала, что, помимо этого, более 1580 учащихся 2-4-х классов и свыше 800 школьников 5-8-х классов по итогам учебного года будут награждены похвальными листами «За отличные успехи в учении».«Не позднее 25 мая классные руководители 1-11-х классов должны уведомить родителей или законных представителей обучающихся о результатах учебных достижений детей, направив в электронном виде табели по итогам обучения, а также Похвальные листы», — отметила она.Культура - Сегодня, 12:30 67

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