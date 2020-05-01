Регистрация  ::  Войти

Авторизация


Забыли пароль?
Власть
Экономика
Соц сфера
Проблема
Память
Луганщина
Духовность
Здоровье
Образование
Культура
ЖКХ
Семья
Сегодня

Запад до сих пор считает Украину случайно отделившейся частью России

Sergey Сегодня, 14:3030Новости
Запад до сих пор считает Украину случайно отделившейся частью России

Сегодня Запад устал от Украины, непрекращающейся войны в Донбассе и пробуксовок в переговорах по мирному урегулированию ситуации в Минске. Об этом в интервью проекту украинской службе «Радио Свобода» под названием «Крым. Реалии» политолог Сергей Сумленный.
В Германия при всей жесткости позиций Ангелы Меркель в отношении конфликта в Донбассе с 2014 года все равно прослеживается определенная усталость: шесть лет войны, пробуксовка в минских переговорах, «нормандский формат» не встречается. Кроме того, дальнейшее отношение Запада и Украины будет основываться на том, сможет ли Киев решить свои внутренние проблемы, несвязанные с Донбассом.
Украинский эксперт Сергей Сумленный считает, что если на Украине будет нарастать уровень политической нестабильности и коррупции, то это отвернет Запад от Киева. Кроме того, такая ситуация позволит Германии, где сегодня многие требуют снять санкции с России, вновь возобновить полноценное сотрудничество с Россией.
«Разумеется, усталость тоже имеется. Очень многое зависит от того, как будет развиваться Украина, от внутренне политической ситуации на Украине, образа Украины в Европе. Если на Украине будет политическая нестабильность, какие-то непонятные сигналы относительно коррупции, каких-то странных развитий ситуаций теоретически, разумеется это будет усиливать голоса тех, кто будет говорить, что Украина «сама запуталась во всем, зачем нам ее поддерживать», она – «провалившееся государство», давайте лучше будем работать с нашим стратегическим партнером Россией», - заявил Сумленный.

Далее он добавил, чтобы Запад вновь не стал сотрудничать с Российской Федерацией, Украина должна продолжать оставаться в его поле зрения. Например, Киев должен проводить со странами Европейского союза всякие совместные комиссии историков, мероприятия и культурную работу. По его словам, это необходимо для того, чтобы поменять мнение иностранцев к Украине. Он отметил, что якобы из-за пропаганды на Западе продолжают витать мнения, что Украина - часть России.
«Потому что до сих пор многие люди в Германии не понимают, что такое Украина, не понимают украинскую историю, про многолетнюю политику по уничтожению украинской культуры, языка... Это очень сильно играет на пользу пропаганде, которая говорит, что Украина – это та же самая Россия, только случайно отделившаяся», - заявил он.

Роман Стодоля

Метки: {keywords}

  • Распечатать

Ссылки на материал


html-cсылка:

BB-cсылка:

Прямая ссылка:

Ссылки по теме: