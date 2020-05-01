ВСУ препятствовали работе беспилотника миссии ОБСЕ в районе Катериновки – Народная милиция

Киевские силовики с помощью комплексов радиоэлектронной борьбы (РЭБ) препятствовали работе беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в районе села Катериновка Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"Боевики 20-го отдельного батальона радиоэлектронной вооруженных формирований Украины в зоне ответственности 30-й бригады, неподалеку от населенного пункта Катериновка, пытались перехватить каналы управления беспилотным летательным аппаратом спецмиссии, используя станцию помех "Буковель-АД", - заявил он.

Ранее Осадчий сообщал, что киевские силовики с помощью комплексов РЭБ препятствовали работе БПЛА мониторинговой миссии в районе Золотого.

Официальный представитель Народной милиции сообщал, что ВСУ усилили деятельность по препятствованию работе БПЛА ОБСЕ в зоне "ООС".

В пресс-службе Народной милиции ЛНР информировали о том, что военнослужащие ВСУ обстреляли БПЛА СММ ОБСЕ в районе села Боброво. Также в оборонном ведомстве Республики сообщали об обстрелах киевскими силовиками беспилотников ОБСЕ в районах поселка Голубовское и Станицы Луганской.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 мая — Луганск