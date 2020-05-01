ВСУ разместили бронетехнику в жилом массиве Новозвановки – Народная милиция

Киевские силовики разместили бронетехнику в жилом массиве села Новозвановка Попаснянского района. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Он констатировал, что киевские силовики продолжают размещать технику в жилых кварталах населенных пунктов, используя мирное население Донбасса как живой щит.

"Так, в зоне ответственности 30-й бригады ВСУ отмечено размещение одной боевой бронированной машины в жилом районе населенного пункта Новозвановка", - заявил Осадчий.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 мая — Луганск