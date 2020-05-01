Возобновлены ремонтные работы на ЛЭП в районе Березовского. С 23 мая Киев дал гарантии безопасности



Об этом сообщил полномочный представитель Луганска на переговорах в Минске Владислав Дейнего.

«Тем не менее внеочередная видеоконференция Контактной группы принесла свои плоды — уже в 22.30, через три часа после ее завершения, представительство ВСУ в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) через СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ направило уведомление о возобновлении ранее отозванных гарантий безопасности. Под давлением реальных обстоятельств и доказательств, предъявленных нами на видеоконференции, ВСУ дали нам «окно тишины» на весь период выполнения ремонтных работ на ЛЭП в районе Березовского с 23 мая», — сообщил Дейнего.

Полномочный представитель Луганска уточнил, что в ходе обстрелов в апреле-мае ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка шести лет, погиб один, повреждено 38 жилых домов, четыре хозяйственных постройки, шесть объектов инфраструктуры и подчеркнул, что «все это в разы превышает последствия обстрелов в предыдущие периоды». Политика - Сегодня, 14:30 75 Киев после внеочередной видеоконференции Контактной группы возобновил ранее гарантии безопасности на весь период выполнения ремонтных работ на линии электропередачи (ЛЭП) в районе поселка Березовское, поврежденной обстрелами.Об этом сообщил полномочный представитель Луганска на переговорах в Минске Владислав Дейнего.«Тем не менее внеочередная видеоконференция Контактной группы принесла свои плоды — уже в 22.30, через три часа после ее завершения, представительство ВСУ в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня) через СММ (Специальную мониторинговую миссию) ОБСЕ направило уведомление о возобновлении ранее отозванных гарантий безопасности. Под давлением реальных обстоятельств и доказательств, предъявленных нами на видеоконференции, ВСУ дали нам «окно тишины» на весь период выполнения ремонтных работ на ЛЭП в районе Березовского с 23 мая», — сообщил Дейнего.Полномочный представитель Луганска уточнил, что в ходе обстрелов в апреле-мае ранения получили пять гражданских лиц, в том числе девочка шести лет, погиб один, повреждено 38 жилых домов, четыре хозяйственных постройки, шесть объектов инфраструктуры и подчеркнул, что «все это в разы превышает последствия обстрелов в предыдущие периоды». Политика - Сегодня, 14:30 75

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