В Луганске заявили, что городские рынки могут быть вновь закрыты в случае несоблюдения требований ЧСПК



В городской администрации поясняют, что торговые комплексы и рынки действительно могут прекратить свою деятельность в случае несоблюдения требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии. Об этом пишет газета «Жизнь Луганска».

«В случае выявления нарушений возможно ограничение работы торговых точек в целом сроком на 90 дней, а в случае массовых нарушений — полного закрытия рынка», — рассказал начальник управления торговли и сферы услуг Александр Филипский.

Поэтому в настоящее время с целью профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа сотрудники управления торговли и сферы услуг администрации Луганска совместно с представителями МВД ЛНР и сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции проводят рейды по контролю соблюдения требований ЧСПК.

«В первую очередь мы осуществляем контроль соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарной обработки торговых территорий. По результатам рейдов к нарушителям будут применяться административные санкции», — добавил Филипский.

Кроме того, согласно утвержденным графикам проводится и дезинфекция агропродовольственных рынков. Этим занимаются специалисты ветеринарной медицины.

«Так, с целью обеззараживания мест торговли продовольственными товарами за период ограничительных мер, введенных на территории Республики с 1 по 13 мая, в два этапа была проведена дезинфекция на 20 агропродовольственных рынках общей площадью более 50 тысяч квадратных метров в присутствии специалистов государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы», — рассказала начальник Станции по борьбе с болезнями животных Дарья Клименко.

Она также рассказала, что специалистами ветеринарной медицины регулярно проводится просветительская работа с торгующими на агропродовольственных рынках города о необходимости наличия средств индивидуальной защиты при реализации продуктов питания, ежедневного проведения дезинфекции торговых точек, а также соблюдения социальной дистанции при контакте с покупателями.

Также в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственных рынках созданы условия для безопасного пребывания торгующих и сотрудников лабораторий при приеме проб продуктов питания.

«Общение сотрудников лабораторий с торгующими происходит без прямого контакта, а пробы сдаются в лабораторию через окно приема проб. На входе в лаборатории установлены дезинфицирующие коврики. Сотрудники лабораторий в полной мере обеспечены защитными масками, перчатками и запасом дезинфицирующи средств», — пояснила Дарья Клименко.

В мэрии напоминают, что только общими усилиями можно добиться результата.

«Хотел бы обратиться к предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории рынков, а также всем жителям города неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Этим мы сможем обезопасить себя и своих близких», — подчеркнул Александр Филипский. Удобный город - Сегодня, 13:36 295 Сегодня среди жителей Луганска активно «гуляют» слухи о том, что в самое ближайшее время вновь будут закрыты все рынки, расположенные на территории города.В городской администрации поясняют, что торговые комплексы и рынки действительно могут прекратить свою деятельность в случае несоблюдения требования Чрезвычайной санитарно-противоэпидемической комиссии. Об этом пишет газета «Жизнь Луганска».«В случае выявления нарушений возможно ограничение работы торговых точек в целом сроком на 90 дней, а в случае массовых нарушений — полного закрытия рынка», — рассказал начальник управления торговли и сферы услуг Александр Филипский.Поэтому в настоящее время с целью профилактики и недопущению распространения коронавирусной инфекции нового типа сотрудники управления торговли и сферы услуг администрации Луганска совместно с представителями МВД ЛНР и сотрудниками санитарно-эпидемиологической станции проводят рейды по контролю соблюдения требований ЧСПК.«В первую очередь мы осуществляем контроль соблюдения масочного режима, социальной дистанции и санитарной обработки торговых территорий. По результатам рейдов к нарушителям будут применяться административные санкции», — добавил Филипский.Кроме того, согласно утвержденным графикам проводится и дезинфекция агропродовольственных рынков. Этим занимаются специалисты ветеринарной медицины.«Так, с целью обеззараживания мест торговли продовольственными товарами за период ограничительных мер, введенных на территории Республики с 1 по 13 мая, в два этапа была проведена дезинфекция на 20 агропродовольственных рынках общей площадью более 50 тысяч квадратных метров в присутствии специалистов государственных лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы», — рассказала начальник Станции по борьбе с болезнями животных Дарья Клименко.Она также рассказала, что специалистами ветеринарной медицины регулярно проводится просветительская работа с торгующими на агропродовольственных рынках города о необходимости наличия средств индивидуальной защиты при реализации продуктов питания, ежедневного проведения дезинфекции торговых точек, а также соблюдения социальной дистанции при контакте с покупателями.Также в государственных лабораториях ветеринарно-санитарной экспертизы на агропродовольственных рынках созданы условия для безопасного пребывания торгующих и сотрудников лабораторий при приеме проб продуктов питания.«Общение сотрудников лабораторий с торгующими происходит без прямого контакта, а пробы сдаются в лабораторию через окно приема проб. На входе в лаборатории установлены дезинфицирующие коврики. Сотрудники лабораторий в полной мере обеспечены защитными масками, перчатками и запасом дезинфицирующи средств», — пояснила Дарья Клименко.В мэрии напоминают, что только общими усилиями можно добиться результата.«Хотел бы обратиться к предпринимателям, осуществляющим деятельность на территории рынков, а также всем жителям города неукоснительно соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Этим мы сможем обезопасить себя и своих близких», — подчеркнул Александр Филипский. Удобный город - Сегодня, 13:36 295

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