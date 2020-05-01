Комбриг ВСУ списал на боевые действия кражу приборов ночного видения – Народная милиция

Комиссия службы ракетно-артиллерийского вооружения (РАВ) оперативно-тактической группировки (ОТГ) ВСУ "Север" выявила в одной из бригад хищение американских приборов ночного видения. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По данным наших источников, в ходе работы в данном соединении (25 бригаде ВСУ) комиссии службы ракетно-артиллерийского вооружения ОТГ "Север" помимо хищений и утрат оружия и боеприпасов выявлено отсутствие восьми модернизированных приборов ночного видения для танков Т-64 и гаубиц 2С1 "Гвоздика" с электронно-оптическими преобразователями американской фирмы Harris, полученными по программе военно-технического сотрудничества", - рассказал он.

Представитель оборонного ведомства ЛНР уточнил, что сумма ущерба в результате хищений составила 730 тыс. гривен (более 1,9 млн рублей).

"С целью скрыть факт хищения военного имущества от вышестоящего командования, командир бригады (полковник Олег) Зенченко вошел в приступный сговор с комиссией, которая представила донесение в штаб, что приборы были утрачены в ходе боевых действий", - отметил Осадчий.

Ранее Осадчий сообщал, что комиссия РАВ уже выявляла в 25-й и 93-й бригадах хищение оружия и организацию тайников с ним для дальнейшей продажи.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 мая — Луганск