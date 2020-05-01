Десантник ВСУ ранил спецназовца, готовившего провокацию против ЛНР – Народная милиция

Десантники ВСУ, не желая обострения ситуации на линии соприкосновения, не дали украинским спецназовцам осуществить провокации против Народной милиции ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Республики Яков Осадчий.

Ранее он информировал о том, что командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") задействовало снайперов из состава сил специальных операций (ССО) для проведения провокаций против ЛНР. Однако в зоне ответственности 25 отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ спецназовцы не смогли выполнить поставленную задачу из-за противодействия со стороны десантников.

"По данным нашего источника, по прибытию спецназовцев на позиции в районе населенного пункта Лобачево завязалась потасовка с военнослужащими 3 парашютно-десантного батальона, которые под угрозой применения оружия выступили против обострения ситуации в своей зоне ответственности", - сообщил Осадчий.

"Для убеждения в твердости своих намерений, командир взвода сержант Саенко выстрелил в ногу спецназовца Перькова. Кроме того, оператору телеканала "1+1" Литвену десантники разбили видеокамеру", - рассказал представитель Народной милиции.

Он отметил, что для проведения разбирательства в соединение направлена комиссия штаба оперативно-тактической группировки ВСУ "Север".

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 мая — Луганск