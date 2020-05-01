Киев задействовал снайперов спецзназа для провокаций против ЛНР - Народная милиция

Командование так называемой "операции объединенных сил" ("ООС") задействовало снайперов спецназа для проведения провокаций против ЛНР. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

"По приказу командующего оперативно-тактической группировки (ОТГ) "Север" (ВСУ генерала Петра) Ромигайло в зону ответственности 25-й, 30-й и 24-й бригад направленны спецгруппы 8 полка сил специальных операций, в состав которых включены снайперские пары, прошедшие обучение у канадских инструкторов в 169-м учебном центре ВСУ", - сказал он.

"Преступную деятельность спецназа, в задачу которого входит осуществление провокационных обстрелов жилых районов населенных пунктов Республики и убийство мирных жителей с целью провоцирования ответного огня со стороны Народной милиции, будут фиксировать представители укроСМИ "1+1", "ICTV" и пресс-службы "ООС", - рассказал Осадчий.

Ранее Народная милиция ЛНР призвала жителей Станично-Луганского района не посещать район берега реки Северский Донец из-за нахождения там снайперов ВСУ.

Напомним, что участники Контактной группы с осени 2014 года более 20 раз заявляли о достижении соглашений по соблюдению "режима тишины" в регионе. Киевские силовики неоднократно нарушали условия перемирия, в том числе открывая огонь из крупнокалиберных орудий, минометов и орудий танков, которые должны были быть отведены в соответствии с Минскими соглашениями.

Участники Контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе 12 февраля 2015 года подписали в Минске согласованный с главами стран - участниц "нормандской четверки" (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией № 2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением № 1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер.

Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей Киева и Донбасса, а также реформу конституции Украины с целью децентрализации и закрепления "особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей".

24 мая — Луганск