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Гроза ожидается в ЛНР вечером 24 мая

Sergey Сегодня, 16:150Новости
Гроза ожидается в ЛНР вечером 24 мая
Гроза ожидается местами на территории Республики вечером 24 мая. Об этом ЛИЦ сообщили в Центре гидрометеорологии (ЦГМ) МЧС ЛНР.
"Вечером 24 мая в Луганске и местами по территории Республики ожидается гроза", - предупреждают синоптики.
Предупреждение о грозе особенно важно для энергетиков, которые при приближении непогоды отключают определенную аппаратуру и трансформаторы для предотвращения их выхода из строя.
24 мая — Луганск

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