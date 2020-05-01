Землянский заявил о конце Украины как транзитера газа и моста между Европой и Азией

Украина лишилась перспектив на сохранение транзита российского газа и превращение в мост между Европой и Азией. Об этом заявил киевский эксперт Валентин Землянский.Коллаж: ФБА "Экономика сегодня"Говоря о сохранении транзита газа из России в ЕС до 2024 года и актуальности украинской трубы, эксперт заявил о парадоксе, связанном с этой страной. Он указал, что за шесть лет после "Евромайдана" Украину "ярко и показательно" довели до состояния полной ненужности какой-либо из мировых политико-экономических сил.Большую роль в этом процессе сыграла сама Украина, которая не выполнила множество обязательств по международным договорам (например, активно присваивала транзитный российский газ). В результате "Северный поток-3" в долгосрочной перспективе становится более вероятным, чем продолжение полномасштабного транзита через Украину."Безусловно, Украине было бы экономически выгодно трехстороннее соглашение с сохранением транзита и заполнением трубы. Но то, что пророчили 10-15 лет назад, превращение Украины в мост между Азией и Европой, так не произошло", - сказал Землянский.С течением времени положение Украины в мировой политике и экономике будет становиться все хуже, считает эксперт. Россия и Запад не хотят заниматься решением ее проблем за свой счет и не имеют понимания путей вывода Украины из кризиса. Сегодня единственным качеством Киева является американский "раздражитель" между РФ и Евросоюзом."Ни у России, ни у ЕС, ни у США на данный момент нет никакого понимания, что делать с этим счастьем (Украиной). США "юзают" Украину как геостратегическую точку, создающую проблемы как ЕС, так и России", - заявил Землянский на YouTube-канале Owergreen.Ранее эксперт заявил об отсутствии у США шансов на остановку строительства "Северного потока-2". По словам Землянского, за проект будет бороться не только "Газпром", но и каждый европейский инвестор, так как в газопровод вложились ведущие энергетики ЕС. Кроме того, под него была распланирована энергосистема Европы на ближайшие десятилетия.Григорий Егоро